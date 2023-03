Caos in Moldavia | filorussi tentano irruzione in sede governo | chi guida le proteste

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Nella giornata di ieri decine di persone hanno provato a farenelladeldi Chisinau, capitale della. I manifestanti, in buona parte legati al partito filorusso Sor, erano scesi in piazza per chiedere le dimissioni deldel presidente europeista Maia Sandu e invocare le elezioni anticipate. Dopo essere stati bloccati dalle forze dell’ordine, si sono diretti verso il municipio cittadino. Alcuni dimostranti sono stati poi arrestati. La protesta di ieri fa salire una tensione già molto alta in, a causa della guerra in Ucraina – Paese confinante – e della traballante situazione nella regione separatista della Transnistria, dove è presente un contingente russo. D’altronde le voci su un possibile tentativo di destabilizzazione da ...