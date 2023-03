Cantiere in via Anfiteatro, prosegue il piano “Strada x strada” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con l’apertura del Cantiere in via Anfiteatro, proseguono gli interventi previsti dal piano “strada x strada”. L’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno ha effettuato un sopralluogo nell’area, dopo aver visitato anche il Cantiere di via Principe Amedeo, in fase avanzata di realizzazione. «Abbiamo incrociato la necessità di effettuare questi lavori, come da pianificazione – ha spiegato Giorno – con l’esigenza di realizzare i nuovi asfalti lungo il tragitto che sarà percorso dalle tradizionali processioni della Settimana Santa. Termineremo via Anfiteatro in tempo per questi appuntamenti, così sentiti dai tarantini, e interverremo anche in via Regina Elena, proprio nel tratto che la collega a via Di Palma. Terminati questi ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con l’apertura delin via, proseguono gli interventi previsti dal”. L’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno ha effettuato un sopralluogo nell’area, dopo aver visitato anche ildi via Principe Amedeo, in fase avanzata di realizzazione. «Abbiamo incrociato la necessità di effettuare questi lavori, come da pianificazione – ha spiegato Giorno – con l’esigenza di realizzare i nuovi asfalti lungo il tragitto che sarà percorso dalle tradizionali processioni della Settimana Santa. Termineremo viain tempo per questi appuntamenti, così sentiti dai tarantini, e interverremo anche in via Regina Elena, proprio nel tratto che la collega a via Di Palma. Terminati questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZESAbruzzo : ??? @chietitoday menziona il via ai del primo cantiere #ZES a #Vasto. #cantiere #fondi #investments #pnrr… - tvprato : Pregiudicato arrestato dalla polizia nel cantiere abbandonato di via Berruti - webecodibergamo : Si è concluso il cantiere per la sistemazione dell’immobile a due passi dal lavatoio e a poche decine di metri da P… - laregione : Nuove Officine a Castione: al via i lavori preliminari - dvaldi1 : #Bologna Questi alberi erano vicino alla Manifattura Tabacchi, sono stati abbattuti il 1' febbraio per far posto al… -