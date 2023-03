Campionato Serie C: i posticipi del 1 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Foto da pagina Facebook Pavia Academy SSD Domani mercoledì 1 marzo si giocheranno due posticipi del Campionato nazionale Serie C femminile. Si tratta delle gare della seconda e terza giornata di ritorno: Academy Pavia-Orobica Calcio Bergamo (A) che sarà disputata alle ore 18.30 allo Stadio Fortunati di Pavia (arbitro Gallorini di Arezzo) e Matera Città dei Sassi-Nuova Cosenza (C) che, alle 14.30, giocherà al campo comunale di Matera e sarà diretta dall’arbitro Palumbo di Bari. Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it Seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Foto da pagina Facebook Pavia Academy SSD Domani mercoledì 1si giocheranno duedelnazionaleC femminile. Si tratta delle gare della seconda e terza giornata di ritorno: Academy Pavia-Orobica Calcio Bergamo (A) che sarà disputata alle ore 18.30 allo Stadio Fortunati di Pavia (arbitro Gallorini di Arezzo) e Matera Città dei Sassi-Nuova Cosenza (C) che, alle 14.30, giocherà al campo comunale di Matera e sarà diretta dall’arbitro Palumbo di Bari. Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.ita24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

