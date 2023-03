(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma – È statodall’Assemblea Capitolina ildi previsione 2023-2025, che fa fronte a una situazione complessiva, rispetto allo scorso anno, di minoripari a circa 350 milioni di euro, tra minori entrate e maggiori costi legati alla crisi energetica e all’inflazione. Pur in questo difficile contesto, la manovra approvata oggi prevede una riduzione delledi parti corrente relative a fondi comunali di soli 24 milioni di euro. La manovra 2023-2025 è passata con 27 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto. Questo risultato è stato possibile, da una parte, grazie a limitate entrate straordinarie, tra cui l’emendamento alla Legge di2023 che consente a Roma Capitale di posticipare solo temporaneamente il versamento di metà del contributo per la Gestione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Campidoglio, approvato il Bilancio: più risorse per scuole, trasporti e nuove assunzioni - angelo_perfetti : Campidoglio, approvato il Bilancio: più risorse per scuole, trasporti e nuove assunzioni -

E' statodall'Assemblea Capitolina il Bilancio di previsione 2023 - 2025, che, spiega in una nota il, 'fa fronte a una situazione complessiva, rispetto allo scorso anno, di minori risorse ...Il, nella nota con la quale annuncia l'approvazione del previsionale, spiega infatti che, con il maxiemendamento di maggioranza che ha integrato l'attodalla Giunta Gualtieri, '...... che avrebbero rischiato dei servizi se non lo avessimoentro febbraio, considerato che che la Giunta ha ritardato fino a fine mese la sua presentazione in Aula. Una responsabilita' - ha ...

Campidoglio: approvato Bilancio, -24 mln risorse parte corrente Agenzia askanews

“Questa amministrazione non ha a cuore il benessere animale: il nostro odg sulle aree cani, che mirava a dare spazi adeguati ai nostri amici a quattro zampe, è stato bocciato dalla maggioranza in Asse ...Non ci saranno fondi per riqualificare le aree cani esistenti né per crearne di nuove in questa sessione di bilancio. L’aula Giulio Cesare ha bocciato la proposta che era stata avanzata, in sede di di ...