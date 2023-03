Cambiamento climatico: perché è importante operare una corretta raccolta differenziata? (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Sergio ZUPPARDI – Ambasciatore europeo del Clima Leggere un giornale, sbucciare una mela o anche solo consumare un caffè delle macchinette automatiche, fa parte delle moltissime attività che, ognuno di noi, pone in essere quotidianamente. Con ognuna delle azioni appena dette, si producono rifiuti che gettiamo nella spazzatura. Se i rifiuti li gettiamo tutti in unico contenitore, arrivano, per lo smaltimento, tutti nelle discariche e, i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di metano e di biossido di carbonio, due gas serra molto potenti e legati al Cambiamento climatico. Vi è da dire, a questo proposito, che le emissioni di metano rinvenienti dal settore dei rifiuti, scaturiscono dalla decomposizione degli scarti del cibo, del giardino, dalla carta come del cartone e del legno e rappresentano circa il 20% delle emissioni di ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Sergio ZUPPARDI – Ambasciatore europeo del Clima Leggere un giornale, sbucciare una mela o anche solo consumare un caffè delle macchinette automatiche, fa parte delle moltissime attività che, ognuno di noi, pone in essere quotidianamente. Con ognuna delle azioni appena dette, si producono rifiuti che gettiamo nella spazzatura. Se i rifiuti li gettiamo tutti in unico contenitore, arrivano, per lo smaltimento, tutti nelle discariche e, i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di metano e di biossido di carbonio, due gas serra molto potenti e legati al. Vi è da dire, a questo proposito, che le emissioni di metano rinvenienti dal settore dei rifiuti, scaturiscono dalla decomposizione degli scarti del cibo, del giardino, dalla carta come del cartone e del legno e rappresentano circa il 20% delle emissioni di ...

