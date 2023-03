Cambia il fuorigioco? L’arbitro Maresca spiega la nuova proposta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In Italia, si sa, gli arbitri sono sempre al centro dell’attenzione per ogni decisone presa nel corso di una partita. Sono certamente i più discussi e anche loro, con le loro decisioni, contribuiscono al risultato finale del match. Molto spesso, però, gli arbitri non possono rilasciare dichiarazioni ai diversi organi di stampa, ma non è questo il caso. Fabio, arbitro della sezione di Napoli, che vanta 109 presenze in Serie A e ha diretto anche l’ultima Supercoppa Italiana di Riyad, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Arbitro Fabio: “rivoluzionaria per ilha parlato anche dell’evoluzione che le regole del calcio possono avere e in particolare si è soffermato sul ...

"Si sta sperimentando l'ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore". A rivelarlo, ...Fabio Maresca è una delle stelle del firmamento arbitrale italiano: vomerese, 109 partite dirette in serie A, internazionale, la finale (perfetta) di Supercoppa a Riyad tra Milan e Inter ...