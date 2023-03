Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi: orari mercoledì 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una gara con partenza a intervalli dopo l’altra a Planica, nei Mondiali di sci di fondo. Dopo la 10 km femminile di ieri, con Francesca Franchi ottima sesta, è la volta della 15 km maschile dalle 12:30, sempre a tecnica libera. E, stavolta, con i norvegesi a caccia di un dominio assoluto. LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DI fondo DALLE 12.30 Del resto, avere contemporaneamente Hans Christer Holund da detentore, Johannes Hoesflot Klaebo all’assalto più Simen Hegstad Krueger e Sjur Roethe non è proprio un cattivo biglietto da visita. L’Italia si presenta con Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz e Paolo Ventura, che non aspirano alle grandi altezze, ma possono certamente difendersi piuttosto bene. Il tutto in attesa della carta chiamata staffetta tra due giorni. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Unacon partenza a intervalli dopo l’altra a Planica, neidi sci di. Dopo la 10 km femminile di ieri, con Francesca Franchi ottima sesta, è la volta della 15 km maschile dalle 12:30, sempre a tecnica libera. E, stavolta, con i norvegesi a caccia di un dominio assoluto. LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DIDALLE 12.30 Del resto, avere contemporaneamente Hans Christer Holund da detentore, Johannes Hoesflot Klaebo all’assalto più Simen Hegstad Krueger e Sjur Roethe non è proprio un cattivo biglietto da visita. L’Italia si presenta con Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz e Paolo Ventura, che non aspirano alle grandi altezze, ma possono certamente difendersi piuttosto bene. Il tutto in attesa della carta chiamata staffetta tra due giorni. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia ...

