Calendario Mondiali salto con gli sci 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 1 marzo 2023) La seconda settimana dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2023 entra nel vivo quest'oggi con l'assegnazione del titolo individuale femminile sul trampolino grande HS138 di Planica (in Slovenia). Si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 17.30, con l'ultima competizione della rassegna iridata per quanto riguarda il settore femminile. La donna da battere è Katharina Althaus, che a questo punto mette nel mirino la quarta medaglia d'oro di un Mondiale già trionfale. La tedesca dovrà vedersela comunque con alcune avversarie temibili come la giovane canadese Alexandria Loutitt, le padrone di casa slovene Ema Klinec e Nika Kriznar, l'austriaca Eva Pinkelnig, la giapponese Yuki Ito e le norvegesi Maren Lundby e Anna Odine Stroem. Da non sottovalutare, in caso di forte vento frontale, qualche outsider del ...

