Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nuovo appuntamento con i Mondiali di combinata nordica in quel di Planica. In terra slovena oggi va in scena la prova a squadre maschile: staffetta 4x5km con salto dal trampolino lungo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma della prova odierna, come seguirla in TV e streaming, e gli italiani impegnati. Le gare odierne dei Mondiali di combinata nordica 2023 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. programma Mondiali combinata nordica Martedì ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nuovo appuntamento con idiin quel di Planica. In terra slovenava in scena la prova a squadre maschile: staffetta 4x5km con salto dal trampolino lungo. Andiamo a scoprire nel dettaglio ildella prova odierna, come seguirla in TV e, e gliimpegnati. Le gare odierne deidisaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.Martedì ...

