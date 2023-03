Calenda: 'Con Bonaccini potremmo governare insieme, con Schlein non credo' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Calenda chiude le porte a Elly Schlein o, da quel che si capisce, pensa che fino a quando Elly Schlein non cambierà posizioni non sarà possibile alcuna esperienza comune. "Con Bonaccini potremmo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023)chiude le porte a Ellyo, da quel che si capisce, pensa che fino a quando Ellynon cambierà posizioni non sarà possibile alcuna esperienza comune. "Con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Con la vittoria di #Schlein ci sarà una completa saldatura tra #PD e #M5S. Il PD com'è stato conce… - repubblica : Renzi scioglie Italia Viva, stasera prima pietra per il partito unito con Calenda. E accelera per prendersi pezzi d… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Con Bonaccini potremmo governare insieme. Con Elly Schlein, per quello che ha espresso fino ad ora… - Fiorellissimo : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda: 'Con Bonaccini potremmo governare insieme. Con Elly Schlein, per quello che ha espresso fino ad ora, non… - DMarchisella : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda: 'Con Bonaccini potremmo governare insieme. Con Elly Schlein, per quello che ha espresso fino ad ora, non… -