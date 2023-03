Calderone cancella per decreto i vertici di Anpal ed è pronta a nominare l’amico sardo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ormai è questione di giorni. E ilMassimo Temussi, già nominato dalla ministra del Lavoro Marinacome suo consulente personale, dovrebbe andare a occupare anche la presidenza dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro,. A due mesi dall’approvazione della legge di bilancio, la ministra ha annunciato più volte unlavoro che ancora non s’è visto, né ha spiegato con quale misura sostituirà il reddito di cittadinanza o come troverà un lavoro ai 600mila occupabili che perderanno l’assegno da agosto. Ma ha trovato il tempo perre perl’intero consiglio d’amministrazione diServizi, la società in house dell’agenzia. Una anomalia, la revoca per, considerando anche ...

... conseguente a un mancato aggiornamento della normativa', ha commentato. Protesta di ... Bisogna intervenire a sostegno del lavoro delle donne e Meloni che fale norme di Draghi a ...Il codice rilasciato finirà nel "" di dati che il titolare di partita IVA dovrà ... con il fine di stimolare l'uso di mezzi di pagamento tracciabili,i premi per i pagamenti in ...In questo senso, il Ministroha anticipato la volontà di ripristinare permanentemente il ... Come spiegato in un precedente articolo , l'attuale Legge di Bilancio nonnè modifica la ...