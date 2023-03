Calciomercato Roma: Besiktas in prima fila per El Shaarawy (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Besiktas continua a monitorare El Shaarawy negli ultimi giorni di Calciomercato in Turchia. Il club turco aveva offerto alla Roma 2 milioni di euro per avere subito il giocatore, il cui contratto terminerà a fine stagione. Il mercato per la Superlig sarà aperto fino al 5 marzo. Se la Roma non dovesse accettare di cedere il calciatore in questa sessione, il Besiktas andrebbe a prenderlo in estate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilcontinua a monitorare Elnegli ultimi giorni diin Turchia. Il club turco aveva offerto alla2 milioni di euro per avere subito il giocatore, il cui contratto terminerà a fine stagione. Il mercato per la Superlig sarà aperto fino al 5 marzo. Se lanon dovesse accettare di cedere il calciatore in questa sessione, ilandrebbe a prenderlo in estate. SportFace.

