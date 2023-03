Calciomercato Napoli | l’agente allo scoperto | “Presto un potenziale crack in azzurro”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Possibile nuovo acquisto per ilin vista del mercato dei trasferimenti l’estate della prossima stagione. Il clubsta facendo una stagione straordinaria, ma è sempre concentrato sul progetto futuro. Potrebbe essere iniziato un nuovo ciclo al, dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora in piena armonia con mister Luciano Spalletti e patron Aurelio De Laurentiis, e sono pronti a scovare altriin giro per il mondo come successo quest’anno con Kim e Kvaratskhelia., Ulisse Jorge senza peli sulla lingua: chi sarà il prossimo? Ulisse Jorge, agente di Eder Militao del Real Madrid ha parlato ai microfoni di TVPLAY. Queste le sue dichiarazioni mercato del: “Grande rispetto per la Serie A, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... areanapoliit : Il futuro regista del #Napoli gioca nella Pro Vercelli: 'Un talento pazzesco' - sportli26181512 : Napoli, la promessa di Elmas: 'Capelli azzurri per lo scudetto? Magari tutta la squadra...': Il Napoli corre veloce… - cmdotcom : #Napoli, la promessa di Elmas: 'Capelli azzurri per lo scudetto? Magari tutta la squadra...' - calciomercato_m : ON AIR - Petrazzuolo: 'Le voci di mercato impazzano, ma il Napoli non è certo un supermercato'… - RedazioneFM : Il #MaUnited ha messo gli occhi su #Osimhen #Napoli #calciomercato -

Commenta per primo Ilcorre veloce verso lo scudetto e anche la scaramanzia viene meno. Eljif Elmas , jolly azzurro, è stato intervistato da Kiss Kisse si è lanciato in una promessa in caso di vittoria del titolo in Serie A: ' Capelli azzurri in caso di scudetto Non lo so, vediamo. Magari tutta la squadra... '.Presenti anche il biancoceleste Nicolò Casale , che a margine dell'evento, si è fermato a rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti: SQUALIFICA - 'Mi dispiace non esserci contro il. ...Commenta per primo Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il centrocampista delEljif Elmas ha parlato della grande stagione della squadra: 'Siamo forti perché giochiamo come squadra; ognuno di noi ha grinta, voglia e tutti corrono per l'altro. Anche in 10 o in 9 diventa ...

Calciomercato, l'agente di Militao annuncia: "Presto vedrete un nuovo crack al Napoli" CalcioNapoli24

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto questa mattina a Leaders, ad Abu Dhabi, uno dei più influenti e importanti ...Napoli-Lazio, il pronostico e le quote offerte dai bookmaker per le tue scommesse in programma venerdì 3 marzo 2023.