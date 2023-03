Calciomercato Lazio | l’agente di Luis Alberto propone Jutglà a Tare

(Di mercoledì 1 marzo 2023)diha proposto Ferran, attaccante del Bruges classe 99 aCome riportato da Il Messaggero, il procuratore di, presente lunedì sera all’Olimpico per la gara trae Sampdoria, ha proposto un attaccante a. Su tratta didel Bruges. Il profilo piace molto al DS biancoceleste che ha però le idee molto chiare per ilestivo della. Nel ruolo di vice Immobile è già stato bloccato Sallai del Friburgo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

E in ogni caso la Juve è ora a - 10 dalla Champions, col quarto posto occupato dalla. Tutto ... Paredes -.itUn premio per Enzo, una bocciatura rumorosissima per Leandro. Paredes nel ......Massimiliano Allegri -.itLa distanza con quelle davanti resta cospicua, ma lo spazio per tentare una rimonta epica ci sarebbe. Allegri mostra di crederci e adesso mette nel mirino...Commenta per primo Dopo l'autunno turbolento è tornato il sereno tra Sarri e Luis Alberto . I risultati positivi in campo si sono visti negli ultimi due mesi, ma tutto il mondodeve dire grazie anche a due senatori dello spogliatoio per aver aiutato a ricucire il rapporto tra tecnico e centrocampista. Il retroscena lo racconta questa mattina Il Messaggero . I ...

Calciomercato Lazio, Arsenal su Milinkovic: ecco quanto avrebbero offerto i Gunners Lazio News 24

Il difensore sarà uno dei grandi assenti del match contro il Napoli, ma carica: “Chi andrà in campo farà sicuramente bene” ...Lui è nato lì e avrebbe lasciato la Lazio per andare a giocare lì in prestito”, il retroscena svelato da Di Marzio. Dopo il caso di gennaio con Sarri, poi alla fine è rimasto e ora è protagonista con ...