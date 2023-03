Calcio: vendita Milan, procura Milano indaga anche per ostacolo alla vigilanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - ostacolo alle funzioni di vigilanza. E' la nuova ipotesi di reato su cui sta indagando la procura di Milano nell'inchiesta sulla vendita del Milan da Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro dello scorso agosto. L'ipotesi nota a cui i pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi lavoravano finora, nel fascicolo aperto contro ignoti, era di appropriazione indebita e per questo lo scorso 26 gennaio erano state eseguite dal Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza alcune acquisizioni - nello studio di professionisti che si erano occupati dell'operazione -, per far luce sull'esposto relativo alla 'battaglia' per il controllo della società rossonera in cui Blue Skye lamenta "una perdita di garanzia sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023)o, 1 mar. (Adnkronos) -alle funzioni di. E' la nuova ipotesi di reato su cui stando ladio nell'inchiesta sulladelda Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro dello scorso agosto. L'ipotesi nota a cui i pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi lavoravano finora, nel fascicolo aperto contro ignoti, era di appropriazione indebita e per questo lo scorso 26 gennaio erano state eseguite dal Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza alcune acquisizioni - nello studio di professionisti che si erano occupati dell'operazione -, per far luce sull'esposto relativo'battaglia' per il controllo della società rossonera in cui Blue Skye lamenta "una perdita di garanzia sul ...

