Calcio, squalificati Serie A: Mario Rui e Mourinho fermati per 2 turni, stop anche per Leao, Berardi e Baschirotto

Non c'è niente da fare. Quando qualcosa riguarda José Mourinho, fa sempre notizia. Lo "Special One" è stato espulso ieri durante il match della sua Roma in casa della Cremonese dopo una discussione rovente con il quarto uomo Serra. Un cartellino rosso che è costato due giornate di squalifica al tecnico di Setubal, con annessa multa di 10.000 euro, e notevoli polemiche. Pugno duro, quindi, del giudice sportivo della Serie A, con l'allenatore giallorosso che non sarà in panchina nei match contro Juventus e Sassuolo. Le motivazioni addotte da Gerardo Mastrandrea, che spiega la sanzione per colpa della: "…contestazione veemente e reiterata di una decisione arbitrale, ripetuta al momento dell'espulsione, e per aver rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive al quarto uomo, Serra, dopo essere entrato, autorizzato, nello spogliatoio ...

