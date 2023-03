Calcio: Serie A.Giudice,stop di 2 turni e 10mila euro multa per Mourinho (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate di squalifica anche per il difensore del Napoli Mario Rui MILANO - Due turni di squalifica e 10mila euro di ammenda per il tecnico della Roma, Josè Mourinho. Questa la decisione del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate di squalifica anche per il difensore del Napoli Mario Rui MILANO - Duedi squalifica edi ammenda per il tecnico della Roma, Josè. Questa la decisione del ...

Giudice Sportivo: pugno duro con Mario Rui, stop per Leao e Krunic ... di seguito tutte le decisioni dopo la 24ª giornata di Serie A . a) SOCIETA' Ammenda di 8.000,... con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un ... Dove vedere Napoli - Lazio in TV e streaming Arriva la venticinquesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Napoli " Lazio di venerdì 3 marzo 2023 allo ...allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il calcio d'... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 25giornata Sono 11 gli squalificati dal giudice sportivo per la 25giornata di Serie A: Pioli è senza Krunic e Leao. Il Sassuolo ritrova Laurienté ma per Berardi niente Cremonese. Il Bologna spera di accorciare i tempi di recupero di Arnautovic. Ad Appiano monitorati Skiniar e ... ... di seguito tutte le decisioni dopo la 24ª giornata diA . a) SOCIETA' Ammenda di 8.000,... con il pallone lontano, colpito volontariamente con unall'altezza dell'inguine un ...Arriva la venticinquesima giornata diA TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Napoli " Lazio di venerdì 3 marzo 2023 allo ...allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con ild'...Sono 11 gli squalificati dal giudice sportivo per la 25giornata diA: Pioli è senza Krunic e Leao. Il Sassuolo ritrova Laurienté ma per Berardi niente Cremonese. Il Bologna spera di accorciare i tempi di recupero di Arnautovic. Ad Appiano monitorati Skiniar e ... Calcio, Serie A: Cremonese Roma 2-1 RaiNews Calcio: Serie A.Giudice,stop di 2 turni e 10mila euro multa per Mourinho Due giornate di squalifica anche per il difensore del Napoli Mario Rui MILANO (ITALPRESS) - Due turni di squalifica e 10mila euro di ammenda per ... UFFICIALE - Giudice Sportivo, due turni di squalifica per Mario Rui e Mourinho Il Giudice Sportivo ha appena reso note le sanzioni comminate dopo il 24esimo turno di Serie A.