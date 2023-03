Calcio | Serie A | due turni di squalifica a Mario Rui

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 24/a giornata, hato per due giornate il terzino del NapoliRui, per "avere, al 22esimo del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con unall'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria". Un turno di stop invece per Giulio Donati (Monza), Federico Baschirotto (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan) e Samuele Ricci (Torino).