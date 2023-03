Calcio, Roberto Mancini: “Contro l’Inghilterra confidiamo nella spinta di Napoli, su Zaniolo e Gnonto…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roberto Mancini punta già il mirino verso l’Inghilterra. Il CT della Nazionale italiana, infatti, è assolutamente concentrato verso il primo impegno degli Azzurri nelle Qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio 2024. La sfida si giocherà nella serata del 23 marzo allo stadio “Maradona” di Napoli e, visto il livello dell’avversaria, sarà la classifica partita da non sbagliare. Iniziare con il piede giusto, infatti, sarebbe fondamentale per l’Italia, per mettere subito nelle migliori condizioni il proprio percorso verso la manifestazione continentale. Il tecnico jesino ha detto la sua in vista della sfida all’Inghilterra, già affrontata nella finale di Euro 2021 e in Nations League: “Non sarà ovviamente una partita semplice, e l’augurio è quello di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023)punta già il mirino verso. Il CT della Nazionale italiana, infatti, è assolutamente concentrato verso il primo impegno degli Azzurri nelle Qualificazioni ai Campionati Europei di2024. La sfida si giocheràserata del 23 marzo allo stadio “Maradona” die, visto il livello dell’avversaria, sarà la classifica partita da non sbagliare. Iniziare con il piede giusto, infatti, sarebbe fondamentale per l’Italia, per mettere subito nelle migliori condizioni il proprio percorso verso la manifestazione continentale. Il tecnico jesino ha detto la sua in vista della sfida al, già affrontatafinale di Euro 2021 e in Nations League: “Non sarà ovviamente una partita semplice, e l’augurio è quello di ...

