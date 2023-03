Calcio: Radonjic replica alle critiche di Juric, 'credi in te stesso anche quando nessuno lo fa' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Torino, 1 mar. - (Adnkronos) - "credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto". Il centrocampista del Torino Nemanja Radonjic risponde così su Instagram al suo allenatore Ivan Juric, che ieri nel post-derby l'ha attaccato con parole durissime. "In sei mesi non sono riuscito a trasformarlo in un giocatore di Calcio. E' il colpevole del gol di Bremer", ha detto il tecnico granata che l'ha impiegato contro la Juventus solo per 14 minuti per scelta tecnica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Torino, 1 mar. - (Adnkronos) - "in tenessun altro lo fa. Dio vede tutto". Il centrocampista del Torino Nemanjarisponde così su Instagram al suonatore Ivan, che ieri nel post-derby l'ha attaccato con parole durissime. "In sei mesi non sono riuscito a trasformarlo in un giocatore di. E' il colpevole del gol di Bremer", ha detto il tecnico granata che l'ha impiegato contro la Juventus solo per 14 minuti per scelta tecnica.

