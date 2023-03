Calcio: Nazionale. Mancini 'Vogliamo riportare i Mondiali in italia' (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e a giugno Vogliamo vincere la Nations League", dice il ct azzurro ROMA - "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo. L'obiettivo non è solo vincere la Nations League a giugno, ma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e a giugnovincere la Nations League", dice il ct azzurro ROMA - "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo. L'obiettivo non è solo vincere la Nations League a giugno, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Nazionale. Mancini 'Vogliamo riportare i Mondiali in italia' - Musco19mmm68 : RT @museocoverciano: Buon compleanno a Dino #Zoff ?? ?? Hall of Fame del calcio italiano ?? #MuseodelCalcio #Azzurri ???? #Figc #Nazionale #H… - r_robertaa : la Norvegia è la nazionale di calcio più fregna non c’è niente da fare - sportface2016 : #Nazionale, #Mancini: 'Torniamo a #Napoli nel momento giusto, c'è grande entusiasmo' - giorgioguidi2 : RT @ombre_rosse2000: Oggi compie 85 anni un autentico monumento nazionale del calcio italiano #dinozoff. Un friulano schivo, un uomo perben… -