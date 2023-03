Calcio Napoli, pugno duro del giudice sportivo con Mario Rui (Di mercoledì 1 marzo 2023) Stangata del giudice sportivo per il difensore del Calcio Napoli, espulso nel corso della partita della scorsa giornata contro l’Empoli. Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 24/a giornata del campionato di Calcio di Serie A, ha squalificato per due giornate Mario Rui del Calcio Napoli Leggi su 2anews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Stangata delper il difensore del, espulso nel corso della partita della scorsa giornata contro l’Empoli. Ildella Legadi Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 24/a giornata del campionato didi Serie A, ha squalificato per due giornateRui del

