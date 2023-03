Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: RECOPA SUDAMERICANA - L'Independiente del Valle batte il Flamengo e si laurea campione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RECOPA SUDAMERICANA - L'Independiente del Valle batte il Flamengo e si laurea campione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RECOPA SUDAMERICANA - L'Independiente del Valle batte il Flamengo e si laurea campione - napolimagazine : RECOPA SUDAMERICANA - L'Independiente del Valle batte il Flamengo e si laurea campione - apetrazzuolo : RECOPA SUDAMERICANA - L'Independiente del Valle batte il Flamengo e si laurea campione -

L'del Valle ha vinto la sua prima Recopa Sudamericana, l'equivalente della Supercoppa Europea in Sud America, battendo ai rigori i brasiliani del Flamengo allo stadio Maracanà di Rio. Gli ...in tv oggi 1 marzo 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.00 Sporting Cristal - Nacional (Copa Libertadores) - MOLA 01.30 Flamengo -Del Valle (Recopa ...... partita in corso di svolgimento ARGENTINA LIGA PROFESIONAL Banfield -0 - 0 (Finale) Instituto - Newells Old Boys 3 - 1 (Finale) Barracas Central - Gimnasia L. P. 21:00 Racing Club - ...

Calcio: Independiente del Valle vince la Recopa Sudamericana ... Agenzia ANSA

L'Independiente del Valle ha vinto la sua prima Recopa Sudamericana, l'equivalente della Supercoppa Europea in Sud America, battendo ai rigori ...L'Independiente del Valle ha vinto la sua prima Recopa Sudamericana, l'equivalente della Supercoppa Europea in Sud America, battendo ai rigori i brasiliani del Flamengo allo stadio Maracanà di Rio. (A ...