Calcio, il Cadice chiede la sospensione della Liga per un errore del VAR (Di mercoledì 1 marzo 2023) Volano gli stracci nella Liga spagnola. Il Cadice, per mezzo di un comunicato ufficiale rilasciato sui propri profili social, ha annunciato di avere fatto richiesta al TAS di Losanna per sospendere in maniera temporanea il massimo campionato di Calcio spagnolo. Una notizia "bomba" che rischia di aprire un vero e proprio "squarcio" nello sport iberico. Andiamo a scoprirne le motivazioni. La decisione del Cádiz Club de Fútbol arriva da quanto accaduto nel match dello scorso 16 gennaio contro l'Elche. Il punteggio finale parla di un 1-1, ma è quello che è avvenuto in campo a fare notizia. Il gol del pareggio degli ospiti, allenati da Pablo Machín e messo a segno dall'ex romanista Ezequiel Ponce, è pesantemente contestato dal Cadice. Secondo la squadra andalusa, infatti, l'azione della rete dell'1-1 ...

