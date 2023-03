Calcio, i migliori italiani della 24a giornata di Serie A: Orsolini superstar, Candreva torna in auge, Bianchetti annulla tutti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Un Napoli che accumula sempre più vantaggio sulle inseguitrici, ritrovandosi a +18 sulle seconde, una lotta per la Champions League serrata e quella salvezza tutta da decidere. Vediamo chi sono stati i migliori italiani in questa tornata di partite terminata ieri. Il Bologna di Thiago Motta vola e sogna. Al Dall’Ara si è presa lo scalpo dell’Inter in maniera convincente, giocando partita pari con i nerazzurri. E ancora una volta, l’uomo decisivo è stato Riccardo Orsolini. Quinto gol del suo 2023, quarto nelle ultime cinque partite, ricordando a tutti il talento enorme di cui è dotato. E magari anche a Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni. Attenzioni alle grandi, che stanno segnando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa la ventiquattresimadel campionato diA. Un Napoli che accumula sempre più vantaggio sulle inseguitrici, ritrovandosi a +18 sulle seconde, una lotta per la Champions League serrata e quella salvezza tutta da decidere. Vediamo chi sono stati iin questata di partite terminata ieri. Il Bologna di Thiago Motta vola e sogna. Al Dall’Ara si è presa lo scalpo dell’Inter in maniera convincente, giocando partita pari con i nerazzurri. E ancora una volta, l’uomo decisivo è stato Riccardo. Quinto gol del suo 2023, quarto nelle ultime cinque partite, ricordando ail talento enorme di cui è dotato. E magari anche a Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni. Attenzioni alle grandi, che stanno segnando ...

