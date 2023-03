**Calcio: gravi offese al quarto uomo, due turni di stop e 10.000 euro di multa per Mourinho** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo di Serie A, in merito alle partite della 24/a giornata ha squalificato per due giornate l'allenatore della Roma, José Mourinho, per "avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". Per il tecnico portoghese anche una multa di 10mila euro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo di Serie A, in merito alle partite della 24/a giornata ha squalificato per due giornate l'allenatore della Roma, José Mourinho, per "avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto alUfficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". Per il tecnico portoghese anche unadi 10mila

