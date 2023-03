Calcio giovanile, arbitro 18enne preso a calci e pugni da un dirigente (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ successo a Genova in una partita di calcio giovanile, un arbitro 18enne è stato preso a calci e pugni da un dirigente E’ successo a Genova in una partita di calcio giovanile, un arbitro 18enne è stato preso a calci e pugni da un dirigente. Le parole del presidente della LND Giulio Ivaldi: «Sono situazioni gravissime dal punto di vista fisico e morale: ciò condiziona la volontà di quelle ragazze e quei ragazzi che sognano di avvicinarsi all’arbitraggio. Rivolgo un appello ai presidenti di tutte le società, affinché portino a conoscenza le terribili conseguenze che gesti di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ successo a Genova in una partita di, unè statoda unE’ successo a Genova in una partita di, unè statoda un. Le parole del presidente della LND Giulio Ivaldi: «Sono situazioni gravissime dal punto di vista fisico e morale: ciò condiziona la volontà di quelle ragazze e quei ragazzi che sognano di avvicinarsi all’arbitraggio. Rivolgo un appello ai presidenti di tutte le società, affinché portino a conoscenza le terribili conseguenze che gesti di ...

