Calcio | Elmas' Non guardiamo classifica | vogliamo il massimo in ogni gara'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) "Non ci montiamo la testa e non molliamo", dice il centrocampista del Napoli NAPOLI - "Diciotto punti di vantaggio sono tanti ma onestamente noi nonlaperchèottenere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #Elmas: 'L'obiettivo è continuare a vincere. #Spalletti? Lo ammiro tanto' - sportli26181512 : #Napoli, #Elmas esalta Spalletti: 'Lo seguivo dalla Roma', e spunta idea per la festa....: Parla il centrocampista… - CorSport : ?? #Elmas esalta #Spalletti: 'Lo seguivo dalla Roma' ?? 'Capelli azzurri? Magari tutta la squadra, chissà...' ??? Spun… - MARIGLIANO : - Fantacalcio : Napoli, Elmas: 'Spalletti grande allenatore, spero di lavorare a lungo con lui' -

Elijfprova a dribblare così le domande su uno scudetto oggettivamente ormai a portata di ... "Stiamo esprimendo un bele il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere. A noi ...Sei gol in stagione, panchinaro di lusso, prima alternativa, jolly prezioso. Lui è Eljif, il dodicesimo di Spalletti, l'uomo di fiducia utile all'occorrenza . Il centrocampista macedone è felice per questa stagione. Ha due motivi per esserlo: lo scudetto ad un passo e il record di ......d'azzurro se accadrà Se dovesse succedere lo farà tutta la squadra" Mg Napoli 13/01/2023 - campionato diserie A / Napoli - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Eljif...

Napoli, Elmas: "Spalletti grande allenatore, spero di lavorare a lungo con lui" Fantacalcio ®

Elijf Elmas prova a dribblare così le domande su uno scudetto oggettivamente ... ma ribadisce che nel gruppo c'è un livello di attenzione altissimo e piedi per terra. "Stiamo esprimendo un bel calcio ...SSCN-Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:" 6 gol non giocando spesso da titolare. E' una stagione bellissima. "Sì, bellissima, facciamo tutti bene ...