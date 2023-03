Calcio, è morto Just Fontaine, l’uomo del record dei gol in un Mondiale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il mondo del Calcio saluta un uomo che ha scritto una pagina di storia di questo sport. In mattinata è scomparso Just Fontaine, colui che detiene il record di gol segnati in una sola edizione dei Mondiali: ne mise a segno ben 13 in sole sei partite nell’edizione 1958 giocata in Svezia e vinta dal Brasile di Pelé. Nato in Marocco, a Casablanca, il 18 agosto del 1933, ha vissuto i primi vent’anni di vita nella sua città di origine, fino a quando il Nizza decise di tesserarlo nel 1953. La svolta della carriera però avvenne tre anni dopo, quando venne acquistato dallo Stade Reims, alla ricerca disperata di un sostituto di Raymond Kopa volato al Real Madrid. E Fontaine non disattese le aspettative: quattro stagioni in cui mise a segno cento reti in campionato, dimostrandosi una macchina da gol avanti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il mondo delsaluta un uomo che ha scritto una pagina di storia di questo sport. In mattinata è scomparso, colui che detiene ildi gol segnati in una sola edizione dei Mondiali: ne mise a segno ben 13 in sole sei partite nell’edizione 1958 giocata in Svezia e vinta dal Brasile di Pelé. Nato in Marocco, a Casablanca, il 18 agosto del 1933, ha vissuto i primi vent’anni di vita nella sua città di origine, fino a quando il Nizza decise di tesserarlo nel 1953. La svolta della carriera però avvenne tre anni dopo, quando venne acquistato dallo Stade Reims, alla ricerca disperata di un sostituto di Raymond Kopa volato al Real Madrid. Enon disattese le aspettative: quattro stagioni in cui mise a segno cento reti in campionato, dimostrandosi una macchina da gol avanti di ...

