Calcio: due giornate di squalifica a Mourinho (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate di squalifica a Joseè Mourinho, con multa di 10.000 euro. E' questa, apprende l'ANSA, la decisione del giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ??#Abraham sta sempre meglio. Tolti i punti alla palpebra sinistra e nei prossimi due allenamenti userà una maschera… - Eurosport_IT : ?? Lo Special One salterà Juventus e Sassuolo #SerieA | #Roma | #Mourinho - tuttosport : ?? #Mourinho salta #Roma-#Juventus ?? Squalificato per due giornate dopo l'espulsione con la #Cremonese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Roma, due giornate di squalifica e multa di 10.000 euro per Josè Mourinho - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Roma, due giornate di squalifica e multa di 10.000 euro per Josè Mourinho -