Calcio: all'età di 89 muore Just Fontaine, miglior marcatore in un singolo Mondiale

all'età di 89 anni si è spento Just Fontaine, ex attaccante e ancora miglior marcatore in una singola edizione di un Mondiale. Il francese infatti segnò ben 13 reti durante la Coppa del Mondo in Svezia nel 1958. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Reims, dal 1956 al 1962, realizzando 144 reti. La storia calcistica di Fontaine tuttavia non fu così lunga, dovendosi ritirare forzatamente all'età di 29 anni.

