(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Hodi mollare tutto”.si racconta a cuore aperto su quanto avvenuto negli ultimi mesi, con l’esterno romano alle prese con un ennesimo lungo stop nella sua carriera, quindi parla della gioia del ritorno algiocato, fino a puntare il mirino verso il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023 con il suocontro il Tottenham. Il terzino destro campione d’Europa con l’Italia ha rilasciato una lunga intervista a StarCasinò Sport nella quale ha raccontato quanto vissuto negli scorsi mesi. L’ex romanista, infatti, è stato lontano dai campi di gioco a lungo (si era fatto male nel corso della sfida al Sassuolo del 4° turno di Serie A), ma ora sembra essersi messo alle spalle unche lo ha segnato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Calcio, Alessandro #Florenzi: “Ho pensato al ritiro dopo l’ultimo infortunio. Ora voglio sognare con il #Milan” - - vox2box : RT @TunnelPodcast: ??La puntata 115 ?????? è online?? - Focus: il calcio in #Alaska, negli #USA, con l'esperto Alessandro Acquistapace (@Acquis… - sportli26181512 : Nuovo stadio, Inter: ipotesi Assago. E Sala incontra Cardinale: Dopo la comunicazione del Milan dell'interesse a re… - TunnelPodcast : ??La puntata 115 ?????? è online?? - Focus: il calcio in #Alaska, negli #USA, con l'esperto Alessandro Acquistapace (… - yv_alessandro : A prescindere dalla decisione sul gol di #Rabiot, Juric dovrà rivedere bene questa statistica: il #Torino ha preso… -

... Gabriele Benedetto, e dei Commissari Tecnici della Nazionale dimaschile, Roberto Mancini, e femminile, Milena Bertolini. All'incontro hanno partecipato il Presidente di Edizione,...Ora il peggio è alle spalle ed è tornato anche ad allenarsi con i compagni, maFlorenzi non ha nascosto la sofferenza per il grave infortunio al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra . 'È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport - ha detto ...... e dei Commissari Tecnici della Nazionale dimaschile, Roberto Mancini , e femminile, Milena Bertolini . All'incontro, hanno partecipato il Presidente di Edizione,Benetton, e il ...

Calcio, Alessandro Florenzi: "Ho pensato al ritiro dopo l'ultimo infortunio. Ora voglio sognare con il Milan" OA Sport

Alessandro Florenzi si racconta a cuore aperto su quanto avvenuto negli ultimi mesi, con l’esterno romano alle prese con un ennesimo lungo stop nella sua carriera, quindi parla della gioia del ritorno ...Alessandro Florenzi ha commentato il suo rientro in gruppo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da agosto: "È un infortunio ...