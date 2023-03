Calcio, addio a Just Fontaine: fu capocannoniere dei Mondiali con la maglia della Fran (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ morto all’età di 89 anni Just Fontaine, che nel 1958 segnò ai Mondiali di Calcio 13 gol con la maglia della Francia, record per una fase finale della coppa del mondo. Lo si è appreso dai familiari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ morto all’età di 89 anni, che nel 1958 segnò aidi13 gol con lacia, record per una fase finalecoppa del mondo. Lo si è appreso dai familiari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

