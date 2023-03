Credeva fosse uno scherzo di Carnevale , ma invece era una vera e propriache gli è stata comminata dalla municipale di Ronchi dei Legionari (Gorizia) . L'uomo, residente a, non credeva ai suoi occhi quando ha aperto la busta che conteneva l'inaspettato ...... una violazione che negli Stati Uniti è punita nella maggior parte dei casi con unamolto ... in centinaia a rendere omaggio alla salma DRAMMA DAVANTI ALLA FAMIGLIA, giovane operaio muore ...Credeva fosse uno scherzo di Carnevale , ma invece era una vera e propriache gli è stata comminata dalla municipale di Ronchi dei Legionari (Gorizia) . L'uomo, residente a, non credeva ai suoi occhi quando ha aperto la busta che conteneva l'inaspettato ...

Caivano, multa per divieto a 1000 km da casa: ma l’auto è ferma da 10 anni Teleclubitalia.it

Credeva fosse uno scherzo di Carnevale, ma invece era una vera e propria multa che gli è stata comminata dalla municipale di Ronchi dei Legionari (Gorizia). L’uomo, residente a Caivano, non credeva ai ...