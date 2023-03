Vai agli ultimi Twett sull'argomento... genovatoday : Cagliari-Genoa 0-0, tra Ranieri e Gilardino vince la noia - sportli26181512 : Cagliari-Genoa 0-0: il tabellino: Cagliari-Genoa 0-0 CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga (1’… - sportface2016 : #Cagliari e #Genoa non si fanno male nell'infrasettimanale di #SerieB, scialbo 0-0 che serve a poco - karda70 : RT @psb_original: Cagliari e Genoa frenate dal tatticismo e dalla paura: all'Unipol Domus il big match regala uno 0-0 #SerieB - CentotrentunoC : Serie B ?? Il #Cagliari rallenta ancora. La formazione di Claudio #Ranieri non va oltre lo 0-0 casalingo all’Unipol… -

Dopo Modena - Ascoli, altro problema muscolare per un direttore di gara: stavolta è toccato a Valeri inDopo Modena - Ascoli, altro problema muscolare per un direttore di gara: stavolta è toccato a Valeri in. E' successo nella ripresa con l'arbitro che si è fatto ...Commenta per primo Un inatteso fuori programma ha caratterizzato il secondo tempo della sfida di Serie B tra ile il. Attorno al 20' minuto della ripresa l'arbitro Paolo Valeri ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro . Un guaio che gli ha impedito di proseguire nella direzione ...Come in Modena - Ascoli, anche inla partita viene sospesa per qualche minuto a causa dell'infortunio dell'arbitro, l'espertissimo Paolo Valeri di Roma 2. Il fischietto classe 1978 è rimasto vittima di un problema ...

CAGLIARI. Il Cagliari pronto a scendere in campo nella sfida casalinga contro il Genoa. La ventisettesima gara di campionato tra i rossoblù e gli ospiti sarà arbitrata da Paolo Valeri di Roma. Gli ...