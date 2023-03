“Ca*** fai? Faccio un casino”. Davide Donadei, furia speventosa con Tavassi. Al GF Vip una scena mai vista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Davide Donadei furioso al GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa del Grande Fratello Vip avvicinandosi al gruppo capitanato da Antonella Fiordelisi. Durante l’ultima puntata del reality show la schermitrice ha dovuto affrontare un momento molto duro. Il conduttore del GF Vip 7 ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia tirando in ballo proprio la fidanzata del volto di Forum. Alfonso Signorini ha infatti lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa quando i due credevano di non essere ripresi dalle telecamere. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata difesa a spada tratta da Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, legatissimo alla ex schermitrice, si è detto molto dispiaciuto per la situazione vissuta dall’amica tanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)furioso al GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa del Grande Fratello Vip avvicinandosi al gruppo capitanato da Antonella Fiordelisi. Durante l’ultima puntata del reality show la schermitrice ha dovuto affrontare un momento molto duro. Il conduttore del GF Vip 7 ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia tirando in ballo proprio la fidanzata del volto di Forum. Alfonso Signorini ha infatti lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa quando i due credevano di non essere ripresi dalle telecamere. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata difesa a spada tratta da. L’ex tronista di Uomini e Donne, legatissimo alla ex schermitrice, si è detto molto dispiaciuto per la situazione vissuta dall’amica tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ruspus1970 : @ultimora_pol Ma perché non pensi al tuo partito ? Perché il PD dovrebbe fare ciò che vuoi tu ? Perché non ti fai u… - Androphil2 : @italian_cum Ci fai vedere sempre il ca**o ma mai per intero con le pal*e...comincio ad avere qualche dubbio... - elica3001 : RT @Sergio24101: Stanotte La GF:Ivana non ti addormentare la????IV: non mi addormentooo??Luca:GF fatti i ca??i tuoi??IV: che ansia..al GF e se m… - DeborahPratali : RT @Sergio24101: Stanotte La GF:Ivana non ti addormentare la????IV: non mi addormentooo??Luca:GF fatti i ca??i tuoi??IV: che ansia..al GF e se m… - Irene00281164 : RT @Sergio24101: Stanotte La GF:Ivana non ti addormentare la????IV: non mi addormentooo??Luca:GF fatti i ca??i tuoi??IV: che ansia..al GF e se m… -