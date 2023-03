Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni quarta puntata 3 marzo: Sole va via di casa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Venerdì 3 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della seconda stagione di Buongiorno, mamma!, la fiction, con Raoul Bova (nei panni di Guido Borghi) e Maria Chiara Giannetta (che interpreta Anna Della Rosa), prodotta da Rti e Lux Vide. Anche la terza puntata, rimandata a martedì 28 febbraio a causa della morte di Maurizio Costanzo, ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolto risultando, con 3.109.000 telespettatori e uno share del 18,4%, il programma più visto della serata. anticipazioni quarta puntata Buongiorno, mamma! 2: Sole lascia casa Borghi Nelle scene finali della terza puntata, Sole ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Venerdì 3in prima serata su Canale 5 andrà in onda ladella seconda stagione di, la fiction, con Raoul Bova (nei panni di Guido Borghi) e Maria Chiara Giannetta (che interpreta Anna Della Rosa), prodotta da Rti e Lux Vide. Anche la terza, rimandata a martedì 28 febbraio a causa della morte di Maurizio Costanzo, ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolto risultando, con 3.109.000 telespettatori e uno share del 18,4%, il programma più visto della serata.2:lasciaBorghi Nelle scene finali della terza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti 28 febbraio 2023, Buongiorno Mamma supera Leila - sara241167 : @CristobalPea15 Buongiorno Cristobal, scusa se non rispondo ai tuoi tweet, ma sto passando un periodo non bello, mi… - Buratti36057563 : Non mi piacciono questi artisti, dovrebbero prendere lezioni da gli attori turchi di terra amara... Fantastici ver… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 28 febbraio 2023: Sei donne, Buongiorno Mamma, Belve - infoitcultura : Ascolti tv, vince 'Buongiorno Mamma' su Canale 5 -