Brindisi | coppia trovata morta in casa | sui corpi colpi di arma da fuoco

(Adnkronos) – Una coppia, marito e moglie, sulla sessantina, sono stati trovati morti in casa nelle campagne di Serranova, frazione di Carovigno, nel Brindisino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Carovigno e l'allarme sarebbe stato lanciato da uno dei fratelli che abita nelle vicinanze. Sul posto anche il medico legale. Dalle prime informazioni sembra che la coppia abbia sul corpo colpi di arma da fuoco.

