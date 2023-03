Briatore contro Fratoianni a Cartabianca: “Comunista che insulta” – Video (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quando c’è Fratoianni io non devo più venire, è il tipico Comunista che pensa solo ad insultare”. Flavio Briatore contro Nicola Fratoianni a Cartabianca. Scintille tra l’imprenditore e il segretario di Sinistra Italiana, mentre in studio si discute prima di concessioni balneari e poi del possibile stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2034. “In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico”, dice Fratoianni riferendosi all’ipotesi di proroga delle concessioni balneari fino al 2024. “In Francia -dice Briatore – le concessioni sono state messe all’asta e tutte le spiagge sono in mano a 3 gruppi… Se in Italia vengono messe all’asta le concessioni, io posso acquistarne altre, ma tante piccole aziende ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quando c’èio non devo più venire, è il tipicoche pensa solo adre”. FlavioNicola. Scintille tra l’imprenditore e il segretario di Sinistra Italiana, mentre in studio si discute prima di concessioni balneari e poi del possibile stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2034. “In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico”, diceriferendosi all’ipotesi di proroga delle concessioni balneari fino al 2024. “In Francia -dice– le concessioni sono state messe all’asta e tutte le spiagge sono in mano a 3 gruppi… Se in Italia vengono messe all’asta le concessioni, io posso acquistarne altre, ma tante piccole aziende ...

