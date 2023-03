Brambati | «Inter sta mancando in Serie A! Dopo il Mondiale si parlava…»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’si trova al secondo posto insieme al Milan a una distanza di ben 18 punti dal Napoli capolista. Massimovenuto a TMW Radio, tira le orecchie alle due milanesi e al loro rendimento in campionato SENZA GLORIA – L’e il Milan, secondo Massimo, hanno avuto un rendimento postinA difficilmente prevedibile: «Oggi apro il giornale e guarda caso leggo “seconde senza gloria”. È una cosa che continuo a sottolineare ma vorrei farlo con dei numeri alla mano. Nel momento in cui inizia il, quindi a campionato fermo, la classifica recita-11 e Milan -8 dal Napoli. Quindi quando ci si ripresenta contro Napoli e Salernitana si pensa a una possibile svolta del campionato. Vero che il ...

Lo assicurache, parlando a Tmw radio, dice Sulle chances die Milan in Champions poi dice Infine sul futuro di Allegri : pernon è legato al risultato di stasera...sul Napoli Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano "Il Napoli non è qualificato ma ha messo una bella pietra sulla qualificazione,e Milan vincono, hanno un ...ha poi spostato l'attenzione sull', affermando: "Come si fa a non criticare la squadra più forte d'Italia da almeno due anni, ha perso lo scorso e quest'anno è a 13 punti dal Napoli".

TMW Radio - Brambati: "Milan e Inter, troppi i -18 dalla vetta" Milan News

La situazione di Simone Inzaghi non è mai stata in dubbio come ora. INZAGHI – Simone Inzaghi dovrà confermare il suo posto. La posizione della società è la stessa di Marotta, anche per quanto riguarda ...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati: "Intanto faccio i complimenti a due squadre che ...