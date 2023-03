Bper promuove ‘Crypto Scams’, campagna contro le truffe sugli investimenti in criptovalute (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Bper Banca promuove l’iniziativa ‘Crypto Scams’, la campagna di sicurezza informatica attivata e coordinata dall’Europol e dall’Ebf – European Banking Federation, in collaborazione per l’Italia con la Polizia di Stato e CertFin, volta a contrastare le truffe sugli investimenti in criptovalute. Lo scrive l’istituto di credito in una nota, dove ricorda che la truffa denominata “Crypto Scam” si inserisce all’interno di un insieme molto più ampio di truffe informatiche, le ‘Cyber Scams’. Attraverso siti fraudolenti, chiamate sospette e invii mail con avvertimenti, i truffatori promettono investimenti con ottime probabilità di guadagno, attraverso offerte a loro detta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) –Bancal’iniziativa, ladi sicurezza informatica attivata e coordinata dall’Europol e dall’Ebf – European Banking Federation, in collaborazione per l’Italia con la Polizia di Stato e CertFin, volta a contrastare lein. Lo scrive l’istituto di credito in una nota, dove ricorda che la truffa denominata “Crypto Scam” si inserisce all’interno di un insieme molto più ampio diinformatiche, le ‘Cyber. Attraverso siti fraudolenti, chiamate sospette e invii mail con avvertimenti, i truffatori promettonocon ottime probabilità di guadagno, attraverso offerte a loro detta ...

