Boxe | Scardina in prognosi riservata | condizioni gravi ma stabili

Milano, 1 mar. - (Adnkronos) - Sono gravi ma stabili le condizioni di Daniele Scardina. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L'intervento "eseguito dall'équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell'Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione".

