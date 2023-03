Boxe: il pugile Daniele Scardina è grave ma stabile dopo l’intervento (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono ore delicate e decisive quelle che Daniele Scardina sta trascorrendo in ospedale, dov’è stato ricoverato ieri in codice rosso a causa di un malore. Il pugile “è in prognosi riservata, in condizioni stabili“, come fanno sapere dall’Humanitas di Rozzano. Daniele Scardina, intervento “tecnicamente riuscito” Scardina è stato operato d’urgenza alla testa dal team di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono ore delicate e decisive quelle chesta trascorrendo in ospedale, dov’è stato ricoverato ieri in codice rosso a causa di un malore. Il“è in prognosi riservata, in condizioni stabili“, come fanno sapere dall’Humanitas di Rozzano., intervento “tecnicamente riuscito”è stato operato d’urgenza alla testa dal team di L'articolo proviene da Inews24.it.

