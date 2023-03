Boxe | Daniele Scardina in coma dopo malore in allenamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - RaiNews : #Boxe, malore per Daniele #Scardina durante un allenamento. È stato operato d'urgenza nella sua Rozzano. Le sue con… - LaStampa : Malore durante un allenamento di boxe a Milano, grave Daniele Scardina - RaiNews : Protagonista a “Ballando con le Stelle” nell'edizione 2020/2021, il pugile Daniele Scardina ha superato l'operazion… - calogero9517 : RT @mauro_vacchini: morte improvvisa del ragazzo di Monselice di 18 anni, dopo l'allenamento di boxe, senza che avesse ricevuto nessun colp… -

- E' in condizioni stabili ma definite gravissime, il pugileScardina, crollato ieri sera dopo un allenamento, nello spogliatoio della sua palestra a Buccinasco, a Milano. L'atleta aveva ...Il noto pugileScardina, alias 'King Toretto', ieri pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in ... Kickboxing e Thai. Il pugile, stando a quanto si apprende, avrebbe finito un ...... 'La storia tra me e- spiegò in un'intervista a 'Gente' - è un tema troppo importante e ...il p ugile versa in gravi condizioni all'ospedale dopo un malore accusato in un allenamento di...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento Agenzia ANSA

Il soprannome del 30enne (volto noto anche in tv) è King Toretto . Fidanzato per anni con Diletta Leotta, era stato a “Ballando con le stelle“. Operato d’urgenza, il messaggio della conduttrice tv: "F ...Daniele Scardina, noto pugile, era già negli spogliatoi. Avrebbe improvvisamente detto di sentire male alla testa, vicino all'orecchio, e ad una gamba.