Botta e risposta Washington-Pechino sull'origine del Covid-19 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Cina ha respinto ancora una volta i sospetti arrivati dagli Usa rispetto alla possibilità che il coronavirus responsabile della pandemia Covid-19 sia fuoriuscito dal biolaboratorio di Wuhan, dopo che il direttore dell'FBI Christopher Wray, parlando al Comitato speciale della Camera dei rappresentanti Usa che ha tenuto un'udienza sui pericoli che il Partito comunista cinese rappresenta per gli interessi americani, ha dato voce formale alla valutazione (già circolata) del Bureau secondo la quale sarebbe probabile che la pandemia abbia avuto origine da un'accidentale fuga del virus."L'Fbi ha giudicato da tempo che le origini della pandemia sono molto probabilmente da ricercare in un possibile incidente di laboratorio a Wuhan", ha detto Wray, secondo Fox News. "Qui stiamo parlando di una potenziale fuga da un laboratorio controllato dal governo cinese" ha aggiunto.

