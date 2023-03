Borse in frenata, inflazione tedesca sopra le attese. Debole Wall Street (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano vivaci Saipem e Pirelli, balzo Moncler dopo i conti. Scende il manifatturiero in Europa. Villeroy (Bce), picco dei tassi in estate. In Germania prezzi al consumo +0,8% mensile a febbraio, +8,7% annuo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano vivaci Saipem e Pirelli, balzo Moncler dopo i conti. Scende il manifatturiero in Europa. Villeroy (Bce), picco dei tassi in estate. In Germania prezzi al consumo +0,8% mensile a febbraio, +8,7% annuo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Nuova frenata per le #Borse Ue in attesa dei verbali Fed. Milano (-1,1%) maglia nera con le #banche #finanzaemercati - MKT_INS : Chiusura positiva per le borse europee sebbene al di sotto dei massimi di giornata, mentre prosegue in ribasso la s… -