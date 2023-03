Borse, Europa positiva sull’onda della ripresa cinese, Hong Kong vola a +4% (Di mercoledì 1 marzo 2023) Attesi i dati Pmi e l’inflazione tedesca: i mercati guardano con apprensione alla Bce. A Milano vivaci Saipem e Pirelli Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Attesi i dati Pmi e l’inflazione tedesca: i mercati guardano con apprensione alla Bce. A Milano vivaci Saipem e Pirelli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borse, Europa positiva sull’onda della ripresa cinese, Hong Kong vola a +4% - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo grazie alla Cina, Brent oltre 84 dollari al barile… - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo grazie alla Cina, Brent oltre 84 dollari al barile - Milano… - Tizio8020 : RT @CGzibordi: qui vedi le maggiori borse del mondo, in america, asia ed europa negli ultimi 6 mesi la migliore è il FTSEMIB italiano perc… - tint_adree : RT @CGzibordi: qui vedi le maggiori borse del mondo, in america, asia ed europa negli ultimi 6 mesi la migliore è il FTSEMIB italiano perc… -