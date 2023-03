Borsa | la ripartenza della Cina spinge l' Asia | Hong Kong +4%

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Seduta positiva per letiche, con i listini cinesi in evidenza in scia all'indice pmi sul comparto manifatturiero di Pechino, che ha segnato il rialzo maggiore da un decennio a questa parte. ...

Seduta positiva per le Borsa asiatiche, con i listini cinesi in evidenza in scia all'indice pmi sul comparto manifatturiero di Pechino, che ha segnato il rialzo maggiore da un decennio a questa parte.Futures di Wall Street positivi. Il Pmi manifatturiero cinese a febbraio è salito a 52,6, il livello più alto da aprile 2012. Ora focus su quello dell’Europa e degli Stati Uniti oltre che sull’inflazi ...