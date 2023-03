Borsa | Europa sale con i dati cinesi | i Btp temono la Bce

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo sulla spinta dell'indice pmi cinese che lascia sperare in una ripartenza dell'economia di Pechino dopo la fine delle restrizioni legate al Covid. Londra, ...

Nei mercati emergenti, nella regione Asia - Pacifico (escluso il Giappone) e ini dividendi sono aumentati di circa un quinto. Nel 2023 è previsto un rallentamento della crescita dei dividendi ...Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo sulla spinta dell'indice pmi cinese che lascia sperare in una ripartenza dell'economia di Pechino dopo la fine delle restrizioni legate al Covid. Londra, ...di Milano oggi 1 marzo: il Ftse Mib inizia la giornata con guadagni, superando la chiusura di ... In, Dax tedesco, Cac francese, FTSE 100 londinese scambiano in rialzo. Asia brilla grazie ...

Borsa: Europa conclude incerta, Londra debole (-0,8%) - Economia Agenzia ANSA

Borsa Hong Kong scatta di oltre il 3% dopo indici Pmi Cina. Con fine Zero Covid Pmi manifatturiero a record dal 2012 Le ottime notizie in arrivo dal fronte macroeconomico della Cina… Leggi ...