Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa chiude debole, pesano inflazione e Wall Street: Francoforte cede lo 0,39%, Londra in controtendenza (… - ansa_economia : Borsa: Europa rallenta con inflazione tedesca e Wall Street. Milano azzera i guadagni (-0,05%), Francoforte +0,15%… - infoiteconomia : Borsa: Europa rallenta con inflazione tedesca e Wall Street - fisco24_info : Borsa: Europa rallenta con inflazione tedesca e Wall Street: Milano azzera i guadagni (-0,05%), Francoforte +0,15% - bizcommunityit : #Borsa: Europa rallenta passo dopo avvio debole #WallStreet, +0,2% Milano - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati -

Le Borse europee terminano la seduta in generale calo sulla scia del peggioramento di Wall Street. A frenare i listini hanno contribuito i dati preliminari sull'inflazione tedesca, al di sopra delle ...I maggiori indici diItaliana e le principali piazze finanziarie europee hanno terminato la giornata con ribassi ... ine in Asia da ottobre 2022. "A fronte di un ulteriore calo degli utili ..." Siamo in campo inper ottenere le risorse necessarie, da usare con una saggia flessibilità - quelle del PNRR, del RePowerEU, dei fondi di coesione - per utilizzarle da subito e al meglio per sviluppare in Italia ...

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse europee terminano la seduta in generale calo sulla scia del peggioramento di Wall Street. A frenare i listini hanno contribuito i dati preliminari sull'inflazione ...Borsa di Milano oggi 1 marzo: Ftse Mib è in ribasso, sale lo spread. Sul listino vola Moncler dopo i conti. In focus c'è il rendimento Btp decennale al 4,5%.